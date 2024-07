Cenário MT |Do R7

Evento em Lucas do Rio Verde celebra Mérito Empresarial com presença do governador Nesta sexta-feira (12), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lucas do Rio Verde lançou oficialmente o Mérito Empresarial 2024...

‌



A+

A-

Nesta sexta-feira (12), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lucas do Rio Verde lançou oficialmente o Mérito Empresarial 2024, em um evento que reuniu empresários, autoridades locais e o governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. A cerimônia, realizada no auditório da CDL, celebrou o reconhecimento das empresas que mais se destacaram no comércio local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Athletico-PR x Ypiranga-RS ao vivo - Copa do Brasil neste sábado (13/07/2024)

• Onde assistir Mixto-MT x Anápolis ao vivo - Série D neste sábado (13/07/2024)

• Com presença do governador, CDL lança Mérito Empresarial