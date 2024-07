Evento em Lucas do Rio Verde celebra o Dia Mundial do Rock com grande público A praça dos Migrantes, no centro de Lucas do Rio Verde, foi palco de uma noite inesquecível neste sábado, 13 de julho, em celebração...

A praça dos Migrantes, no centro de Lucas do Rio Verde, foi palco de uma noite inesquecível neste sábado, 13 de julho, em celebração ao Dia Mundial do Rock. O Dia do Rock Festival reuniu aproximadamente 4 mil pessoas, oferecendo uma estrutura que atendeu com excelência o público que aqueceu a noite fria com muita música e energia.

