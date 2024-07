Evento histórico marca tombamento da Escola Olavo Bilac em Lucas do Rio Verde Uma cerimônia realizada no gramado da Escola Olavo Bilac marcou o tombamento histórico da unidade de ensino, localizada no bairro...

Uma cerimônia realizada no gramado da Escola Olavo Bilac marcou o tombamento histórico da unidade de ensino, localizada no bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde. A escola, que completou 24 anos em abril deste ano, tem um significado especial na história do município. Alunos, servidores públicos e autoridades acompanharam o ato, celebrando um marco significativo na área da educação e para o patrimônio cultural do município.

