Evento imperdível: Festival do Dia Mundial do Rock em Lucas do Rio Verde Uma grande estrutura está sendo montada na Praça dos Migrantes, no centro de Lucas do Rio Verde, para a realização da 9ª edição...

Uma grande estrutura está sendo montada na Praça dos Migrantes, no centro de Lucas do Rio Verde, para a realização da 9ª edição do Dia do Rock Festival. O evento é organizado pela banda Estaca Zero, Tribu’s Moto Club, Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura de Lucas do Rio Verde. O festival promete uma noite repleta de música, cultura e entretenimento para a população luverdense.

