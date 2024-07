Cenário MT |Do R7

Ex-namorada ataca homem com garrafa de vidro em Querência (MT)

Um homem de 23 anos foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada de domingo (01/07), no Setor F da Rua Goiás, em Querência (MT). A principal suspeita do crime é a ex-namorada da vítima, que o teria atacado com uma garrafa de vidro quebrada.

