Expoagro 2024: Saiba tudo sobre a feira que movimentará 300 mil pessoas em 11 dias

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, será o primeiro palestrante na abertura do congresso técnico no dia 12 de julho - Foto por: Assessoria/Sed

A 56ª Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Mato Grosso (Expoagro) deve reunir cerca de 300 mil visitantes de 11 a 21 de julho, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá. O evento realizado pelo Sindicato Rural de Cuiabá tem a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer (Secel).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Governo de Mato Grosso inaugura Escola Técnica Estadual em Matupá

• Mais de 290 agressores foram presos pela Polícia Civil por violência doméstica, sexual e contra a vida

• Batalhão Ambiental prende três pessoas e aplica R$ 450 mil em multas por desmatamento ilegal



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.