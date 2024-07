Feira de Empregos da Indústria em Barra do Bugres: Mais de 200 atendimentos e 480 vagas abertas A 5ª edição da Feira de Empregos da Indústria, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso (IEL MT), nesta terça-feira (... Cenário MT|Do R7 17/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h50 ) ‌



A 5ª edição da Feira de Empregos da Indústria, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso (IEL MT), nesta terça-feira (16.07) em Barra do Bugres, finalizou com mais de 200 atendimentos ao longo do dia e a abertura de aproximadamente 480 vagas.

