Finep Day em Lucas do Rio Verde: Oportunidades para Inovação e Desenvolvimento

Lucas do Rio Verde será uma das cidades que receberão o Finep Day no próximo dia 04 de julho. O evento acontecerá no auditório da CDL a partir de 19h e tem como objetivo apresentar as diversas oportunidades oferecidas pela Finep, incluindo editais de subvenção para desenvolvimento de tecnologias, comercialização e linhas de crédito para empresas de todos os portes.

