Flamengo x Criciúma: Emoção e Disputa no Brasileirão
20/07/2024 - 07h43



Onde assistir Flamengo x Criciúma ao vivo - Brasileirão neste sábado (20/07/2024). Foto: Divulgação Flamengo

É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 18 do Campeonato Brasileiro! Neste sábado, dia 20/07/2024, o Flamengo enfrenta o Criciúma em busca de mais uma vitória para se manter na briga pelo título. O jogo está marcado para as 16h00 de Brasília e promete muitas emoções para os torcedores. A equipe rubro-negra entra em campo com força total, enquanto o Criciúma busca surpreender e conquistar os três pontos. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração!

