Flamengo x Fortaleza: Confronto eletrizante no Brasileirão Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro, onde o Flamengo enfrenta o Fortaleza. A partida promete...

‌



A+

A-

Onde assistir Flamengo x Fortaleza ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (11/07/2024). Foto: Divulgação Flamengo

Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro, onde o Flamengo enfrenta o Fortaleza. A partida promete muita emoção e lances incríveis, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. O jogo está marcado para esta quinta-feira, dia 11/07/2024, às 20h00 de Brasília. A torcida está ansiosa para ver o desempenho de seus times e a expectativa é de um duelo eletrizante do início ao fim. Quem sairá vitorioso dessa disputa? Só assistindo para descobrir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Flamengo x Fortaleza ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (11/07/2024)

• Onde assistir Criciúma x Fluminense ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (11/07/2024)

• Onde assistir Palmeiras x Atlético-GO ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (11/07/2024)