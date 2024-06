Forças de segurança de MT intensificam combate ao tráfico de drogas

Alto contraste

A+

A-

Sesp-MT

Ações das forças policiais de Mato Grosso retiraram de circulação 132 toneladas de entorpecentes entre 2019 a maio de 2024, conforme dados do Observatório da Segurança Pública. As apreensões refletem a atuação intensa das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e no enfrentamento das organizações criminosas, seguindo a determinação do Governo de Mato Grosso de tolerância zero à criminalidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Canadá x Chile ao vivo - Copa América neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Argentina x Peru ao vivo - Copa América neste sábado (29/06/2024)

• Motorista morre em colisão frontal entre utilitário e caminhão na BR-163 em Nova Mutum



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.