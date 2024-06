Fórum de Lucas do Rio Verde abre inscrições para credenciamento de psicólogos A Diretoria do Fórum de Lucas do Rio Verde publicou o edital 18/2024/DF, que regulamenta o processo de credenciamento de psicólogos...

A Diretoria do Fórum de Lucas do Rio Verde publicou o edital 18/2024/DF, que regulamenta o processo de credenciamento de psicólogos para atuar na comarca. As inscrições estarão abertas de 26 de junho a 15 de julho de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), através do endereço eletrônico pav.tjmt.jus.br, selecionando a opção "Comarcas - Lucas do Rio Verde", conforme estipulado no artigo 4º do Provimento n. 61/2020/CM.

