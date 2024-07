Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde se destaca em sustentabilidade e produtividade A presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Mato Grosso, desembargadora Adenir Carruesco, destacou a harmonia...

A presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Mato Grosso, desembargadora Adenir Carruesco, destacou a harmonia entre as equipes e a sinergia dos números das duas varas do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde, durante a correição ordinária encerrada na última semana. As unidades se destacaram em diversas áreas, desde a sustentabilidade até a produtividade dos magistrados.

