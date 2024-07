Governo de MT se mobiliza para esclarecer morte de filha de deputado estadual O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani, encontrada morta em casa... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 12h03 ) ‌



O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani, encontrada morta em casa, na manhã desta sexta-feira (19.07), em Nova Mutum. As equipes das forças de segurança do Estado já estão no município para elucidar os fatos da morte.

