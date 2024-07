Cenário MT |Do R7

Governo Federal anuncia novos investimentos para o IFMT O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, realizou duas recomposições de orçamento para a Rede Federal de Educação...

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, realizou duas recomposições de orçamento para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em 2024. Em maio, o crédito suplementar para o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) foi de R$ 3.077.308, conforme as Portarias GM/MPO 134 e 137, de 9 de maio de 2024. Com esse repasse, o orçamento de 2024 se igualou ao de 2023.

