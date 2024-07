Governo se solidariza com trabalhadores do Shopping Popular em Cuiabá O Governo de Mato Grosso se solidariza com os empresários e funcionários do Shopping Popular, em Cuiabá, em decorrência do incêndio...

‌



A+

A-

Governo se solidariza com trabalhadores do Shopping Popular; bombeiros ainda trabalham no local do incêndio

O Governo de Mato Grosso se solidariza com os empresários e funcionários do Shopping Popular, em Cuiabá, em decorrência do incêndio que atingiu o prédio, na madrugada desta segunda-feira (15.07). Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local às 2h53, sete minutos após a primeira solicitação via 193. Todo o efetivo de Cuiabá e Várzea Grande atua no combate ao fogo, e bombeiros no regime de folga foram acionados para reforçar as ações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir ABC x Tombense ao vivo - Série C nesta segunda-feira (15/07/2024)

• Governo se solidariza com trabalhadores do Shopping Popular; bombeiros ainda trabalham no local do incêndio

• Onde assistir Santos x Ituano ao vivo - Série B nesta segunda-feira (15/07/2024)