Grave acidente deixa motociclista ferido em Lucas do Rio Verde

Motociclista fica ferido em grave acidente em Lucas do Rio Verde

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Pop 100 vermelha e uma picape Fiat Strada prata.

