Grave acidente na BR-163 deixa seis feridos em Sinop No início da tarde deste domingo (14), por volta das 16h33, a equipe da Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a uma colisão...

‌



A+

A-

Colisão entre Toyota Corolla e VW Up na BR-163 deixa seis feridos em Sinop

No início da tarde deste domingo (14), por volta das 16h33, a equipe da Nova Rota do Oeste foi acionada para atender a uma colisão transversal na BR-163, no km 827, próximo ao bairro Jardim Umuarama 2, em Sinop. A ocorrência envolveu dois veículos, um Toyota Corolla e um VW Up.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Colisão entre Toyota Corolla e VW Up na BR-163 deixa seis feridos em Sinop

• Tetracampeã! Espanha vence a Inglaterra e conquista a Euro 2024

• Cinco deputados de Mato Grosso votam contra projeto que reduz impostos de medicamentos e outros produtos