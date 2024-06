Grave acidente na BR-163 em Sinop deixa dois feridos e interdita rodovia

Cenário MT |Do R7

Acidente na BR-163 em Sinop deixa dois feridos e interdita rodovia

Um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão deixou dois feridos e interditou a BR-163, no km 817, em Sinop (MT), na manhã deste domingo (23). A colisão, que ocorreu por volta das 9h, provocou o tombamento do caminhão, que estava carregado com vinho. Parte da carga ficou espalhada pela pista.

