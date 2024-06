Grave acidente na BR-163 tira a vida de motorista de Fiat Uno

Cenário MT |Do R7

Motorista de Fiat Uno morre em colisão com carreta na BR-163

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Vandeilson dos Reis Santos, 47 anos, na noite de ontem (27), na BR-163, km 1053, em Guarantã do Norte. A colisão frontal entre um Fiat Uno e um caminhão trator Volvo FH deixou o condutor do carro preso às ferragens e o motorista do caminhão ferido.

