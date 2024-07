Grêmio x Cruzeiro: Confronto emocionante no Brasileirão Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro, com o Grêmio enfrentando o Cruzeiro. As equipes entram...

‌



A+

A-

Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (10/07/2024). Foto: Lucas Uebel/GFBPA Lucas Uebel

Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro, com o Grêmio enfrentando o Cruzeiro. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 10/07/2024, às 18h30 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos importantes na tabela. A torcida está ansiosa para ver o desempenho de seus times do coração e a expectativa é de um jogo emocionante e cheio de lances de tirar o fôlego. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (10/07/2024)

• Onde assistir Holanda x Inglaterra ao vivo - Eurocopa nesta quarta-feira (10/07/2024)

• Sesi no Parque celebra o Dia Mundial do Rock com show no sábado