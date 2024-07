Guarani x Sport: Confronto eletrizante na Série B! Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, com o Guarani enfrentando o Sport. As...

Alto contraste

A+

A-

449522579_18448163941024421_4446217308438933069_n

Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, com o Guarani enfrentando o Sport. As equipes entram em campo neste domingo, 07/07/2024, às 18h30 de Brasília, em busca de mais uma vitória para se aproximarem dos líderes da competição. O clima promete esquentar nesse duelo decisivo, com muita emoção e lances incríveis. Fique ligado para não perder nenhum lance desse jogo eletrizante!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Guarani x Sport ao vivo - Série B neste domingo (07/07/2024)

• Onde assistir Botafogo x Atlético-MG ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024)

• Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.