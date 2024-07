Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde captura suspeito de furtos em comércios Em continuidade às ações da Operação Saturação IV, a Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde fez a prisão de um homem suspeito... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 11h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

GCM prende suspeito de cometer roubos em comércios no centro de Lucas do Rio Verde

Em continuidade às ações da Operação Saturação IV, a Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde fez a prisão de um homem suspeito de cometer diversos furtos no comércio do centro da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir LDU x Always Ready ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (18/07/2024)

• GCM prende suspeito de cometer roubos em comércios no centro de Lucas do Rio Verde

• Estudos finais da Ferrogrão serão apresentados para ANTT