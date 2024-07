Guarda Civil Municipal forma novos agentes em Lucas do Rio Verde Na noite desta quarta-feira, 03, o auditório dos Pioneiros, anexo à prefeitura de Lucas do Rio Verde, foi palco da formatura de...

Alto contraste

A+

A-

Na noite desta quarta-feira, 03, o auditório dos Pioneiros, anexo à prefeitura de Lucas do Rio Verde, foi palco da formatura de 52 novos agentes da Guarda Civil Municipal. A cerimônia contou com a presença de representantes das Polícias Civil, Militar, Penal e do Corpo de Bombeiros, reforçando a importância da integração das forças de segurança no município. Familiares dos formandos lotaram o auditório para acompanhar a cerimônia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (04/07/2024)

• Onde assistir Bahia x Juventude ao vivo - Brasileirão nesta quinta-feira (04/07/2024)

• Guarda Civil Municipal forma novos agentes em Lucas do Rio Verde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.