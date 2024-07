Helicóptero dos Bombeiros faz pouso de emergência no Rio Araguaia Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (20) no Rio Araguaia... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 16h53 ) ‌



Helicóptero dos Bombeiros faz pouso de emergência entre Mato Grosso e Goiás; piloto fica ferido

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (20) no Rio Araguaia, entre Mato Grosso e Goiás. Seis militares estavam a bordo da aeronave, denominada Bombeiro-01, no momento do ocorrido.

