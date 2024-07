Cenário MT |Do R7

Homem é condenado a 20 anos por matar esposa e ocultar cadáver em Mato Grosso

Em Colniza, Mato Grosso, um homem foi condenado a 20 anos e dois meses de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Além da qualificadora do feminicídio, os jurados concluíram que o crime foi cometido com emprego de meio cruel. A sentença também foi agravada pelo fato de ter sido praticado na presença da filha do casal, de apenas dois anos.

