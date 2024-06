Hospitais em Mato Grosso são reconhecidos com Selo de Qualidade em Medicina Intensiva As Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Metropolitano e do Hospital Regional de Rondonópolis...

Alto contraste

A+

A-

Hospitais estaduais em Mato Grosso recebem Selo de Qualidade em Medicina Intensiva

As Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Metropolitano e do Hospital Regional de Rondonópolis receberam um importante reconhecimento: o Selo em Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). A certificação atesta a qualidade dos serviços prestados pelas unidades intensivas desses hospitais, que são referência no atendimento à saúde em Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Coritiba x Vila Nova ao vivo - Série B neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Inter de Limeira x São José-SP ao vivo - Série D neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Alemanha x Dinamarca ao vivo - 29/06 neste sábado (29/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.