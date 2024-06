Idoso morre após contrair dengue em Lucas do Rio Verde Um idoso morreu após contrair dengue em Lucas do Rio Verde. O óbito foi informado nesta sexta-feira (28) pela Secretaria de Saúde...

Alto contraste

A+

A-

Mosquito da Dengue, Aedes Aegypti, picada. Foto: nuzeee/Pixabay

Um idoso morreu após contrair dengue em Lucas do Rio Verde. O óbito foi informado nesta sexta-feira (28) pela Secretaria de Saúde do município com a divulgação semanal do boletim da dengue.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Idoso morre após contrair dengue em Lucas do Rio Verde

• Município entrega reforma e revitalização do CAPS Infantojuvenil de Lucas do Rio Verde

• Motorista de Fiat Uno morre em colisão com carreta na BR-163



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.