IFMT: Último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição

Os estudantes concluintes do Ensino Fundamental de escolas públicas de Lucas do Rio Verde e de todo o estado devem estar atentos ao prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo 2025/1 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFMT. O prazo para fazer o requerimento termina nesta quarta-feira (10). O ingresso é para o primeiro semestre do ano letivo de 2025, conforme o Edital 30/2024.

