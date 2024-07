Impacto dos Acidentes de Trânsito na Baixada Cuiabana Os acidentes de trânsito constituem, em média, 51% dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h24 ) ‌



Acidentes de trânsito representam 51% dos atendimentos do Samu na Baixada Cuiabana

Os acidentes de trânsito constituem, em média, 51% dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) na Baixada Cuiabana. Esta informação foi divulgada pela coordenadora do Samu, Silvana Kruger, em entrevista à rádio CBN Cuiabá (95,9 FM), na manhã desta quarta-feira (17). A coordenadora e o médico socorrista Alexandre Rocha participaram da campanha de enfrentamento à violência no trânsito promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e parceiros, com o slogan “No trânsito, respeite a vida”.

