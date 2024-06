Inadimplência em Mato Grosso: queda recorde no número de devedores O número de consumidores com dívidas atrasadas em Mato Grosso teve a maior queda mensal de 2024. De acordo com levantamento no Núcleo...

Dinheiro real brasileiro - Fotos do Canva

O número de consumidores com dívidas atrasadas em Mato Grosso teve a maior queda mensal de 2024. De acordo com levantamento no Núcleo de Inteligência de Mercado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a inadimplência caiu 3,2% em maio no comparativo com o mês anterior.

