Incêndio no Pantanal de Mato Grosso: Brigadistas lutam contra chamas há dez meses Dois focos de incêndio consomem áreas do Parque Nacional do Pantanal, exigindo esforços contínuos de brigadistas

Incêndio no Pantanal de Mato Grosso começou há cerca de dez meses





Dois focos de incêndio consomem áreas do Parque Nacional do Pantanal há dez meses, exigindo esforços contínuos de brigadistas do ICMBio e bombeiros da Força Nacional. As chamas já atingiram mais de 12 mil hectares da Unidade de Conservação (UC) federal em Mato Grosso.

