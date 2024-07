Incêndios no Pantanal atingem níveis alarmantes em 2024

Cenário MT |Do R7

Pantanal em chamas: junho de 2024 marcou recorde histórico de queimadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

O Pantanal enfrenta um cenário alarmante de queimadas neste ano. Até o dia 28 de junho, foram registrados 2.632 focos de calor, o que representa um incêndio a cada 15 minutos. Esse número torna o primeiro semestre de 2024 o período com maior incidência de queimadas desde o início do monitoramento pelo INPE em 1998. O total de queimadas no período já chega a 3.531.

