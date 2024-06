Iniciada operação de combate à pesca predatória em Mato Grosso Uma ação de fiscalização com foco no combate à pesca predatória na região de Rosário Oeste foi realizada na última sexta-feira (21...

pesca predatória em Mato Grosso

Uma ação de fiscalização com foco no combate à pesca predatória na região de Rosário Oeste foi realizada na última sexta-feira (21.06), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

