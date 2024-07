Cenário MT |Do R7

Inscrições abertas para cursos de gestão de bibliotecas públicas e comunitárias em Mato Grosso Estão abertas as inscrições para cursos voltados à gestão de Bibliotecas Públicas e Comunitárias de Mato Grosso. As qualificações...

Inscrições abertas para cursos de gestão de bibliotecas públicas e comunitárias em Mato Grosso

Estão abertas as inscrições para cursos voltados à gestão de Bibliotecas Públicas e Comunitárias de Mato Grosso. As qualificações são promovidas através de parcerias com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, coordenado pela Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

