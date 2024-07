Investigações em andamento após jovem ser morto a facadas em Campinápolis (MT)

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto com marcas de facadas na madrugada desta segunda-feira (01), na MT-020, em Campinápolis (MT). O jovem Cauan Renner Moreira dos Reis, foi socorrido por uma equipe da ambulância do distrito de São José do Couto, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância a caminho do Hospital Regional.

