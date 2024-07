Justiça determina correção de irregularidades em unidade de coleta e transfusão de sangue em Colíder A Justiça de Mato Grosso, a pedido da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder, determinou que o Estado corrija, em 90 dias, diversas... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h43 ) ‌



Justiça de Mato Grosso determina correção de irregularidades na unidade de coleta e transfusão de sangue em Colíder

A Justiça de Mato Grosso, a pedido da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder, determinou que o Estado corrija, em 90 dias, diversas irregularidades na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue do Hospital Regional de Colíder. As falhas foram apontadas em um Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e incluem a falta de licença ambiental, ausência de laudo técnico do Corpo de Bombeiros e armazenamento inadequado de hemocomponentes.

