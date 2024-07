Justiça garante tratamento integral para trabalhador com doença ocupacional em mineradora de Mato Grosso Em um desfecho positivo para um trabalhador que sofria com uma doença ocupacional, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso firmou um...

Acordo na Justiça garante tratamento integral para trabalhador com doença ocupacional em mineradora de Mato Grosso

Em um desfecho positivo para um trabalhador que sofria com uma doença ocupacional, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso firmou um acordo que garante o custeio integral do seu tratamento médico por um ano. O acordo, firmado em junho deste ano, altera a sentença proferida em novembro de 2019 e representa um marco na luta por justiça e dignidade para os trabalhadores que adoecem em decorrência do trabalho.

