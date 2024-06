LEC vence e lidera o grupo D do Sub 20 No duelo que valia a liderança do grupo D do Campeonato Mato-grossense Sub 20, o Luverdense levou a melhor e venceu por 1 x 0. A...

Alto contraste

A+

A-

No duelo que valia a liderança do grupo D do Campeonato Mato-grossense Sub 20, o Luverdense levou a melhor e venceu por 1 x 0. A partida contra o Sinop contou com pênaltis perdidos na etapa inicial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Em jogo de pênaltis perdidos, LEC vence e lidera o grupo D do Sub 20

• ( VÍDEO) Acidente grave na BR-364 em Várzea Grande deixa um morto e um ferido grave

• Chegada do inverno pode baixar temperaturas em Mato Grosso no início de Julho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.