Legislativo aprova projetos de leis importantes para o município de Lucas do Rio Verde O primeiro a ser discutido durante a Sessão Ordinária de hoje (24) do Legislativo luverdense foi o Projeto de Lei Complementar N...

O primeiro a ser discutido durante a Sessão Ordinária de hoje (24) do Legislativo luverdense foi o Projeto de Lei Complementar N. 07/2024 que altera anexos da Lei Complementar Nº 224 de 07 de abril de 2022. Esse Projeto dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários, fixa o quadro de pessoal, classifica cargos, função, classe e nível, da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde. Não foi aprovado porque teve pedido de vistas do vereador Marcos Paulista e voltará para votação na próxima Sessão.

