Levantamento revela a alarmante presença de facções criminosas em Sorriso Um levantamento divulgado pelo Observatório de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Sesp-MT),... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 15h23 ) ‌



Um levantamento divulgado pelo Observatório de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Sesp-MT), revelou que 90% dos homicídios ocorridos em 2023 no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, estão relacionados a organizações criminosas. Segundo o relatório, dos 81 assassinatos registrados no município até agora, 73 envolveram indivíduos com passagens criminais.

