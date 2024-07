Lucas do Rio Verde: O Polo de Desenvolvimento que Lidera a Geração de Empregos no Brasil No cenário promissor do mercado de trabalho brasileiro, Lucas do Rio Verde se destaca como um polo de oportunidades. De acordo com...

Lucas do Rio Verde lidera geração de empregos no país e se consolida como polo de desenvolvimento

No cenário promissor do mercado de trabalho brasileiro, Lucas do Rio Verde se destaca como um polo de oportunidades. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade se consolidou como a maior geradora de empregos no país entre municípios com população entre 81.505 e 91.692 habitantes, no acumulado do ano de 2024.

