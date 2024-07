Cenário MT |Do R7

Lucas do Rio Verde promove campanha de doação de sangue para reabastecer estoque de Sorriso Será realizada no sábado (13) a 7ª edição da campanha de doação de sangue em Lucas do Rio Verde. A Unidade Básica de Saúde (UBS)...

‌



A+

A-

Campanha de doação de sangue no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro - Hemorio Por: Tomaz Silva/Agência Brasil

Será realizada no sábado (13) a 7ª edição da campanha de doação de sangue em Lucas do Rio Verde. A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cerrado serve como ponto de coleta. Ao longo ano têm sido realizadas campanhas mensais para coleta de sangue, cujo objetivo é reabastecer o banco de sangue da regional de Sorriso, que atende o Hospital São Lucas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Cianorte x Novo Hamburgo ao vivo - Série D nesta quarta-feira (10/07/2024)

• Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (10/07/2024)

• Lucas do Rio Verde realiza campanha de doação de sangue para reabastecer estoque de Sorriso