Luverdense arrasa o Cáceres com placar de 11 a 1 e avança para as semifinais O Luverdense está na semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A vaga foi confirmada com nova goleada sobre o Cáceres. A equipe...

‌



A+

A-

O Luverdense está na semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A vaga foi confirmada com nova goleada sobre o Cáceres. A equipe aguarda o adversário que sai do confronto entre Cuiabá x Academia que se enfrentam neste domingo no Dutrinha às 16h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Sub 20: Luverdense faz 11 no Cáceres e aguarda adversário das semifinais

• Onde assistir Grêmio x Operário-PR ao vivo - Copa do Brasil neste domingo (14/07/2024)

• Mixto empata e garante vaga antecipada ao mata-mata da Série D