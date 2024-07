Luverdense enfrenta Cáceres em busca das semifinais do Sub 20 O Luverdense recebe o Cáceres na tarde deste sábado (13) no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pelas quartas de final...

O Luverdense recebe o Cáceres na tarde deste sábado (13) no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense de Futebol Sub 20. O confronto, realizado com portões abertos, inicia às 17h.

