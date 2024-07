Cenário MT |Do R7

Luverdense enfrenta Cáceres pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense Sub 20 O Luverdense enfrenta nesta segunda-feira (08) o Cáceres pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A partida será...

O Luverdense enfrenta nesta segunda-feira (08) o Cáceres pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A partida será disputada a partir de 19h no Estádio Porfirão, em Tangará da Serra.

