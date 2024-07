Luverdense Sub-20 garante vaga nas quartas de final com vitória O Luverdense garantiu classificação para as quartas de final do Campeonato Mato-grossense Sub 20. Os meninos do Verdão do Norte venceram...

O Luverdense garantiu classificação para as quartas de final do Campeonato Mato-grossense Sub 20. Os meninos do Verdão do Norte venceram o Juara por 4 x 2 nesta noite no Estádio Egídio Preima, em Sorriso.

