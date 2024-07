Maratona de futebol: confira a agenda esportiva desta quarta-feira! Hoje é dia de muita emoção para os amantes do futebol! Com um total de 27 jogos espalhados por 6 competições diferentes, a quarta...

‌



A+

A-

ONDE-ASSISTIR-confira-os-jogos-ao-vivo-Imagem-Canva

Hoje é dia de muita emoção para os amantes do futebol! Com um total de 27 jogos espalhados por 6 competições diferentes, a quarta-feira promete ser repleta de grandes confrontos e lances incríveis. Então, não perca tempo e venha conferir a lista de jogos que promete agitar o dia de hoje. A bola vai rolar em diversos estádios ao redor do mundo, então prepare-se para uma maratona de futebol nesta quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Venha torcer e se emocionar com as partidas que estão por vir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta quarta-feira (17/07/2024)

• Corinthians vira e vence o Criciúma na estreia de Ramón Díaz

• Bomba! Gabigol é suspenso novamente no caso do antidoping