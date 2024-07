Maratona de jogos: confira a agenda esportiva desta terça-feira!

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

ONDE-ASSISTIR-confira-os-jogos-ao-vivo-Imagem-Canva

Prezados espectadores, preparem-se para uma maratona de futebol nesta terça-feira (02/07/2024)! Teremos um total de 14 jogos emocionantes, distribuídos em 4 competições diferentes. Então não percam tempo e venham conferir a lista de jogos que promete agitar o mundo da bola. Acompanhem conosco e desfrutem de toda a emoção do esporte mais popular do planeta. Vamos juntos torcer e vibrar com cada lance dessas partidas imperdíveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta terça-feira (02/07/2024)

• LEC vence e garante classificação no Sub 20

• Foi um passeio! Palmeiras vence o Corinthians e encosta no líder Flamengo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.