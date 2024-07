Mato Grosso: Avanço na Saúde com Mais Médicos Nos últimos 18 meses, o Mato Grosso vivenciou um crescimento significativo no número de médicos atuando no Programa Mais Médicos....

‌



A+

A-

Mato Grosso duplica número de médicos no Programa Mais Médicos em 18 meses

Nos últimos 18 meses, o Mato Grosso vivenciou um crescimento significativo no número de médicos atuando no Programa Mais Médicos. De acordo com dados do governo federal, o estado quase dobrou a quantidade de profissionais, passando de 180 para 359, um aumento de 99,4%. Esse índice supera a média nacional e coloca o Mato Grosso na rota de um atendimento médico mais acessível para a população, especialmente em áreas com Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) alto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Mato Grosso duplica número de médicos no Programa Mais Médicos em 18 meses

• Parcela do IPVA em atraso acarreta no cancelamento do parcelamento

• Corpo de Bombeiros combate incêndio em área de vegetação em Várzea Grande